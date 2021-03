DIE INVESTMENT KONFERENZ @HOME

Diese Themen erwarten Sie:



#Wirtschaftslage –

WAS FOLGT NACH DER PANDEMIE?

Volkswirtschafts-Experte Carsten Mumm entführt Sie auf eine volkswirtschaftliche Standortbestimmung. Er gibt Antworten auf die entscheidenden Fragen, die sich Wirtschaftskateure auf der ganzen Welt stellen: Welche Wachstumserwartungen an die Wirtschaft sind aktuell gerechtfertigt? Wie langlebig ist die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie? Wie weit geht die wirtschaftliche Verflechtung zwischen Geld- und Fiskalpolitik noch? Welche Megatrends beeinflussen die Konjunktur in den kommenden Jahren? Droht eine Hyperinflation?

#Erfolgreich investieren –



SYSTEM SCHLÄGT BAUCH!

Wer Geld zu investieren hat, möchte es keinen unverhältnismäßigen Risiken aussetzen. Dieser Wunsch ist unabhängig davon wie es gerade um die Wirtschaft bestellt ist. Ihn zu erfüllen, ist die Aufgabe von Finanzprofis und Fondsmanagern. Manch einer möchte sein Glück aber auch selbst in die Hand nehmen. Wir zeigen Ihnen eine systematische Antwort auf die Frage: Nach welchen Kriterien wähle ich erfolgreiche Aktien aus? Das Erstaunliche dabei: Mit dem richtigen System bei der Aktienauswahl profitiert man sogar von Megatrends! Sowohl finanzielle Selbstentscheider als auch Investoren, die Ihre Geldanlage an einen Profi auslagern wollen, kommen dabei auf ihre Kosten.

#Verzehnfachung?

IN WELCHE MEGA-TRENDS SOLLTE MAN INVESTIEREN?

Der inspirierende Technologie-Investor Frank Thelen gibt uns Einblicke in die vielversprechendsten Zukunfts-Technologien, die das Potenzial haben, sich in den kommenden Jahren zu verzehnfachen. Was ist die Magie der Disruption? Werden Roboter unseren Alltag umkrempeln? Was haben 3D-Drucker mit Tiefsee-Kreaturen zu tun? Erfahren Sie mit welchen revolutionären Technologien die Menschheit die großen Herausforderungen unserer Zeit meistern könnte und wie Sie als Investor davon profitieren können.